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فرنسا تسجل 60486 إصابة بكورونا في حصيلة قياسية جديدة

11:22 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
فرنسا تسجل 60486 إصابة بكورونا في حصيلة قياسية جديدة

فيروس كورونا في فرنسا

باريس - (أ ش أ):
أظهرت بيانات وزارة الصحة في فرنسا اليوم الجمعة، تسجيل 60486 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد حصيلة قياسية سابقة بلغت 58046 إصابة أمس الخميس.
ورفعت الزيادة الجديدة إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليون و660 ألفا تقريبا حسبما نقلت قناة فرانس 24 اليوم الجمعة .
وسجلت وفيات كورونا في فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 828 حالة جديدة، منها 398 في المستشفيات، و430 في دور المسنين على مدى ثلاثة أيام.

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