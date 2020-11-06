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مسئولة أممية تؤكد أهمية مساعدة المجتمعات النازحة في السودان

11:19 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
مسئولة أممية تؤكد أهمية مساعدة المجتمعات النازحة في السودان

الأمم المتحدة

الخرطوم - (أ ش أ):
أكدت مديرة قسم العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" رينا غيلاني، أهمية مساعدة المجتمعات النازحة في السودان على إعادة بناء سبل العيش، مشددة على أن المكتب يركز ليس فقط على كيفية مساعدة الناس على البقاء على قيد الحياة، ولكن كيف يبنون مستقبلا للغد.
وذكر مكتب "أوتشا" في السودان- في بيان- أن المسئولة الأممية زارت المشاريع الممولة من صندوق السودان الإنساني في ولاية غرب دارفور (غرب السودان)، وأطلعت على الوضع الإنساني بشكل أفضل.
والتقت غيلاني بمسئولين حكوميين وممثلي المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، وأطلعت في غرب دارفور على الوضع بشكل أفضل ومعرفة أثر انسحاب بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (اليوناميد) والاستجابة الإنسانية الحالية.
وقالت غيلاني: "مع استمرار الشركاء في تقديم المساعدات للملايين من الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر، هناك حاجة إلى المزيد من المساعدات، وحان الوقت لتقديمها إلى السودان الآن".

هذا المحتوى من

الأمم المتحدة السودان الخرطوم النازحين

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