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أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 3ر1% في 24 ساعة والإجمالي 61ر9 مليون حالة

10:50 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 3ر1% في 24 ساعة والإجمالي 61ر9 مليون حالة

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):
ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 3ر1% خلال 24 ساعة حتى الساعة 0626 من صباح اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 61ر9 مليون حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية على مدار الأسبوع الماضي، والذي بلغ 1%.
وشهدت ولاية تكساس أكبر عدد من حالات الإصابة في الساعات الـ24 الماضية، بزيادة 1%، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في الولاية إلى 969 ألفا و490 حالة.
كما سجلت ولاية أيوا زيادة بنسبة 4ر3% في عدد حالات الإصابة مقارنة بالوقت نفسه أمس، لترتفع حصيلة الإصابات بها إلى 143735 حالة.
وسجلت ولاية تكساس أيضا أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 136 حالة وفاة.

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