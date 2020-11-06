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الداخلية تشارك فى اجتماع المنظمة الدولية للحماية المدنية وتكريم ممثل الوزارة بدرجة ضابط دولى

10:45 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
الداخلية تشارك فى اجتماع المنظمة الدولية للحماية المدنية وتكريم ممثل الوزارة بدرجة ضابط دولى

وزارة الداخلية

كتب ـ علاء عمران:

شاركت وزارة الداخلية في فعاليات اجتماعات الدورة رقم 53 للمجلس التنفيذى للمنظمة الدولية للحماية المدنية (ICDO) عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) .

وعلى هامش الفعاليات توجهت المنظمة بالشكر إلى عدد من الدول الأعضاء "من بينها مصر" وذلك على جهودها فى دعم أنشطة المنظمة وتعزيز التعاون الفني بين أعضائها .

كما منحت المنظمة شهادة تقدير ووسام المنظمة الشرف بدرجة (ضابط دولى) لممثل وزارة الداخلية المصرية تقديراً للجهود المصرية فى هذا الشأن.

وزارة الداخلية منظمة ICDO المنظمة الدولية للحماية المدنية

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