الداخلية تشارك فى اجتماع المنظمة الدولية للحماية المدنية وتكريم ممثل الوزارة بدرجة ضابط دولى
كتب ـ علاء عمران:
شاركت وزارة الداخلية في فعاليات اجتماعات الدورة رقم 53 للمجلس التنفيذى للمنظمة الدولية للحماية المدنية (ICDO) عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) .
وعلى هامش الفعاليات توجهت المنظمة بالشكر إلى عدد من الدول الأعضاء "من بينها مصر" وذلك على جهودها فى دعم أنشطة المنظمة وتعزيز التعاون الفني بين أعضائها .
كما منحت المنظمة شهادة تقدير ووسام المنظمة الشرف بدرجة (ضابط دولى) لممثل وزارة الداخلية المصرية تقديراً للجهود المصرية فى هذا الشأن.
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