رئيس فيلادلفيا: حديث ترامب عن التزوير لا أساس له وعليه الاعتراف بالخسارة
واشنطن - (أ ش أ):
نفى رئيس بلدية فيلادلفيا الأمريكية جيم كيني، صحة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وجود احتيال في الانتخابات، ووصفها بأنها "أمر لا أساس له من الصحة"، وقال إن ترامب عليه الاعتراف بأنه خسر ويحتاج إلى تهنئة الفائز.
وقال كيني -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية- إنه "بينما يواصل البعض، بمن فيهم الرئيس، إطلاق مزاعم لا أساس لها بشأن وجود تزوير فى الانتخابات، فإن ما نراه في فيلادلفيا هو ديمقراطية خالصة وبسيطة".
وأضاف "إن مدينتنا تتألق كمثال على كيفية إجراء الانتخابات بشكل صحيح"، وأكد ضرورة حدوث "انتقال سلمي للسلطة".
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