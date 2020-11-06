الجيش اليمني يدعو لتصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية لاستهدافها المدنيين

عدن - (أ ش أ):

دعا الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تصنيف مليشيات الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية، وإدانة الجرائم والأعمال الإرهابية والانتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين.

وأكد مجلي للموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)- أنه على الأمم المتحدة الإسراع إلى القيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك إثر استهداف المليشيات الحوثية، اليوم الجمعة، بصاروخ باليستي، أحد الأحياء السكنية بمدينة مأرب، سقط على أحد المباني، متسبباً في أضرار مادية وحالة من الهلع والفزع في أوساط السكان، ضمن استهدافها الإرهابي الممنهج والمتعمد للمدنيين.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي الإرهابية تواصل استهداف الأحياء السكنية بمدينتي مأرب وتعز ومديريات جنوب محافظة الحديدة بالصواريخ وقذائف المدفعية والدبابات، وأن هذه الاستهدافات المباشرة، والتي كثفت منها المليشيات الحوثية مؤخرا أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين، وإصابة وجرح آخرين، بينهم أطفال ونساء وكذلك إحداث أضرار جسيمة بمنازل وممتلكات المواطنين.