مسؤول شرطة نمساوي بارز يكشف عن رصد لقاء منفذ هجوم فيينا بمتطرفين ألمان

فيينا - (د ب أ):

قال جيرهارد بويرستل ، قائد شرطة العاصمة النمساوية فيينا لدى إعلانه عن إجراء تغييرات في جهاز الاستخبارات اليوم الجمعة، إن عملاء نمساويين راقبوا اجتماعا بين متطرفين ألمان والرجل الذي نفذ الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الاثنين في فيينا.

وكانت السلطات الألمانية طلبت من نظيرتها النمساوية مراقبة الاجتماع الذي عقد في فيينا في تموز/يوليو الماضي، طبقا لبويرستل.

واعترف بويرستل بارتكاب أخطاء فى متابعة تقييم المخاطر للمهاجم الذي كان فى حالة إطلاق سراح مشروط بعد إدانة سابقة تتعلق بالإرهاب.

كما أعلن بويرستل استقالة رئيس استخبارات شرطة فيينا، وكذا تغييرات أخرى بين أفراد الجهاز.

كما اعترفت وزارة الداخلية النمساوية هذا الأسبوع بأن عملاءها كانوا يعرفون قبل أسابيع من الهجوم أن المهاجم حاول شراء ذخيرة في سلوفاكيا في يوليو الماضي.