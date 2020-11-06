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(سي إن إن): فرض حظر طيران فوق منزل المرشح الديمقراطي جو بايدن

05:44 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
(سي إن إن): فرض حظر طيران فوق منزل المرشح الديمقراطي جو بايدن

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):
ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، أنه تم فرض حظر طيران فوق منزل المرشح الديمقراطي جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير شرقي الولايات المتحدة.
وأوضحت (سي إن إن) نقلاً عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن منطقة حظر الطيران يبلغ قطرها ميل واحد وهي نشطة الآن حتى صباح الأربعاء المقبل.
وتقول إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) إن المجال الجوي تم تقييده مؤقتًا فوق مركز "تشيس" القريب حيثما جرى إعداد المسرح لخطاب فوز بايدن المحتمل، إذا ما فاز نهائياً بالانتخابات الرئاسية.

هذا المحتوى من

Asha
جو بايدن أمريكا ولاية ديلاوير انتخابات الرئاسة الأمريكية واشنطن

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