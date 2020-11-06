أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

حملة ترامب الانتخابية: أي توقعات بإعلان بايدن فائزاً خاطئة

05:34 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
حملة ترامب الانتخابية: أي توقعات بإعلان بايدن فائزاً خاطئة

المرشحان الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترام

واشنطن - (أ ش أ):
قالت حملة المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، اليوم /الجمعة/ إن أي توقعات بإعلان المرشح الديمقراطي جو بايدن فائزاً ستكون "خاطئة" وأن السباق "بعيد عن أن يكون نهائياً".
وصرّح مات مورجان المستشار العام لحملة الرئيس ترامب -في بيان حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية- بأن الانتخابات لم تنتهِ بعد وأن "التوقع الخاطئ باعتبار جو بايدن فائزاً مبني على نتائج 4 ولايات بعيدة عن أن تكون نهائية".
وقال إن ولاية جورجيا تتجه لإعادة فرز الأصوات و"نحن على ثقة بأننا سنجد بطاقات اقتراع قد تم حصادها بشكل غير صحيح، وحيثما سينتصر الرئيس ترامب في النهاية".
وأشارت حملة ترامب إلى أن هناك العديد من المخالفات في ولاية بنسلفانيا "شملت قيام مسؤولي الانتخابات بمنع المراقبين القانونيين المتطوعين لدينا من الوصول المناسب لمواقع فرز الأصوات".
وأكدت الحملة أنها انتصرت في المحكمة بشأن الطعن الذي قدمته، قائلة "لكننا حُرمنا من الوقت الثمين وحُرمنا من الشفافية التي نتمتع بها بموجب قانون الولاية".
وبشأن عملية التصويت في ولاية نيفادا، قال بيان الحملة إن هناك الآلاف من الأفراد الذين أدلوا بأصواتهم عبر البريد بشكل غير صحيح، مؤكدة على الجانب الآخر أن ترامب في طريقه للفوز بأريزونا.

هذا المحتوى من

دونالد ترامب جو بايدن انتخابات الرئاسة الأمريكية

الخبر التالى:

وزير الصحة اللبناني: أعداد الإصابات بكورونا تفوق قدرة النظام الصحي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108530

    عدد المصابين

  • 100006

    عدد المتعافين

  • 6329

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 48997159

    عدد المصابين

  • 34955661

    عدد المتعافين

  • 1238746

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:(سي إن إن): فرض حظر طيران فوق منزل المرشح الديمقراطي جو بايدن

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا