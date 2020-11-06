حملة ترامب الانتخابية: أي توقعات بإعلان بايدن فائزاً خاطئة

واشنطن - (أ ش أ):

قالت حملة المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، اليوم /الجمعة/ إن أي توقعات بإعلان المرشح الديمقراطي جو بايدن فائزاً ستكون "خاطئة" وأن السباق "بعيد عن أن يكون نهائياً".

وصرّح مات مورجان المستشار العام لحملة الرئيس ترامب -في بيان حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية- بأن الانتخابات لم تنتهِ بعد وأن "التوقع الخاطئ باعتبار جو بايدن فائزاً مبني على نتائج 4 ولايات بعيدة عن أن تكون نهائية".

وقال إن ولاية جورجيا تتجه لإعادة فرز الأصوات و"نحن على ثقة بأننا سنجد بطاقات اقتراع قد تم حصادها بشكل غير صحيح، وحيثما سينتصر الرئيس ترامب في النهاية".

وأشارت حملة ترامب إلى أن هناك العديد من المخالفات في ولاية بنسلفانيا "شملت قيام مسؤولي الانتخابات بمنع المراقبين القانونيين المتطوعين لدينا من الوصول المناسب لمواقع فرز الأصوات".

وأكدت الحملة أنها انتصرت في المحكمة بشأن الطعن الذي قدمته، قائلة "لكننا حُرمنا من الوقت الثمين وحُرمنا من الشفافية التي نتمتع بها بموجب قانون الولاية".

وبشأن عملية التصويت في ولاية نيفادا، قال بيان الحملة إن هناك الآلاف من الأفراد الذين أدلوا بأصواتهم عبر البريد بشكل غير صحيح، مؤكدة على الجانب الآخر أن ترامب في طريقه للفوز بأريزونا.