السعودية تقرر إرسال مساعدات إغاثية إلى تركيا بعد زلزال إزمير

وكالات:

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، بإرسال المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة للمتضررين جراء الزلزال في تركيا.

وأشارت مصادر محلية، نقلت عنها شبكة "روسيا اليوم"، إلى أن "مبادرة العاهل السعودي تأتي لمساعدة الأشقاء في تركيا، جراء الزلزال الذي ضرب بحر إيجة مؤخرا، مخلفا أضرارا مادية بالغة بولاية إزمير التركية".

وأضافت، أن "هذا يأتي أيضا، انطلاقا من حرص الملك سلمان على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق والتخفيف من آثار الزلزال الذي تسبب في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وامتدادا للدور الإنساني للمملكة بالوقوف مع المتضررين، في مختلف الأزمات والمحن".

وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر وقع في بحر إيجة، يوم الجمعة الماضي، مناطق غرب تركيا وخاصة ولاية إزمير، التي تعرضت لدمار أكبر من الولايات التركية الأخرى.

وأوضحت "آفاد" أن مركز الزلزال كان في بحر إيجه، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.