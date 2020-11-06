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تويتر يحظر حساب حليف لترامب بعد نشره فيديو يدعو للعنف

05:22 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
تويتر يحظر حساب حليف لترامب بعد نشره فيديو يدعو للعنف

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

منع عملاق التواصل الاجتماعي "تويتر" كبير مسؤولي الشؤون الإستراتيجية في البيت الأبيض سابقا ستيف بانون من منصته، بعدما أطلق مقطعا مصورا أمس الخميس يقترح فيه أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعدام موظفين اتحاديين في حال فاز بولاية ثانية.

وفي مقطع مصور نشر على "يوتيوب" تبادلته مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، قال بانون إن ترامب يجب أن يقضي على أنطوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، وكريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (اف بي أي)، عن طريق الإعدام على طريقة العصور الوسطى.

وقال بانون: "أود حقا أن أعود إلى زمن تيودور إنجلترا وسوف أضع الرؤوس على الحراب.. وسوف أضعها في زاويتين من البيت الأبيض كتحذير للبيروقراطيين الاتحاديين".

وعلق تويتر بشكل دائم الحساب المتصل ببرنامج بانون على يوتيوب ويسمى "وور روم" بعدما نشر المقطع المصور على المنصة وأزالت يوتيوب أيضا المقطع من على موقعها.

كان ترامب انتقد فاوتشي وراي بعدما عارضا رسالته العامة بشأن فيروس كورونا والتدخل الأجنبي في الانتخابات على التوالي، وألمح إلى أنه قد يعزل فاوتشي في حال أعيد انتخابه.

دونالد ترامب تويتر

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