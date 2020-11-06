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الانتخابات الأمريكية: بايدن يتقدم بخمسة آلاف صوت على ترامب

04:13 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
الانتخابات الأمريكية: بايدن يتقدم بخمسة آلاف صوت على ترامب

التصويت في الانتخابات الأمريكية

وكالات:

أظهرت عملية احصاء الاصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا التي لها تأثير حاسم في السباق الانتخابي أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم بخمسة آلاف صوت على منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب.

بذلك تبلغ نسبة الأصوات التي عليها بايدن 49.5% مقابل حصول ترامب على 49.1 %.

وتستمر عملية فرز الأصوات في خمس ولايات رئيسية في الولايات المتحدة.

ويزعم الرئيس الأمريكي أن الديمقراطيون يحاولون سرقة الانتخابات منه.

بنسلفانيا دونالد ترامب جو بايدن الانتخابات الأمريكية

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