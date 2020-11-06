الصحة العالمية: لا دليل على أن تحور كورونا في المنك أشد خطرا

جنيف- (د ب أ):

قال خبراء من منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي إن العلماء لم يصلوا بعد إلى استنتاجات بشأن ما إذا كان تحور فيروس كورونا الجديد الذي تم ربطه بحيوان المنك يشكل خطرا أكبر على البشر.

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان: "من السابق لأوانه القفز إلى استنتاجات بشأن الآثار المترتبة على التحورات المحددة".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الإشارة إلى أن السلالة المحورة تضعف القدرة على تكوين أجسام مضادة ويمكن أن تجعل اللقاحات التي يجري تطويرها غير فعالة، لا تزال بحاجة إلى تقييم في دراسات مناسبة.

ورغم ذلك، شدد كبير خبراء الطوارئ في المنظمة، مايك ريان، على الحاجة إلى منع انتقال الفيروس بين حيوانات المنك والبشر، بالنظر إلى أن الفيروس يمكن أن يتحور داخل هذه الحيوانات، خاصة إذا كانت متزاحمة في مزارع المنك.