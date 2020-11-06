الأمم المتحدة تحذر من مشكلة الجوع في العالم

بودابست- (د ب أ):

تتفاقم مشكلة الجوع في العالم وبعض الدول في أفريقيا والشرق الأوسط يمكن قريبا أن تنزلق إلى مجاعة، حيث أن الصراعات والصعوبات الاقتصادية والطقس السيء وأزمة فيروس كورونا كل ذلك يعرقل الوصول إلى الغذاء، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وهذا التحذير صادر عن الأمم المتحدة، التي قالت إن مناطق في بوركينا فاسو وشمال شرق نيجيريا وجنوب السودان واليمن تواجه مجاعة، إذا تصاعد الصراع وأصبح من الصعب وصول المساعدات الإنسانية في الأشهر المقبلة.

ويتزايد انعدام الأمن الغذائي على الصعيد العالمي وتواجه 16 دولة أخرى خطر زيادة الجوع بشكل أكبر ، طبقا لما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الغذاء العالمي، التابعتان للأمم المتحدة.

وقال دومينيك بورجيون، مدير شؤون الحالات الطارئة والمرونة في منظمة الفاو في بيان"هذا التقرير يمثل دعوة واضحة لاتخاذ إجراء عاجل".

وأضاف "إننا قلقون للغاية من التداعيات المشتركة للعديد من الأزمات التي تضر بقدرة الأشخاص على إنتاج الغذاء والوصول إليه ، مما يجعلهم أكثر عرضة لمخاطر الجوع الشديد للغاية".