الكرملين يعلق على تقرير صحيفة بريطانية حول "استقالة بوتين"

وكالات:

نفى الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، مزاعم صحيفة "ذا صن" البريطانية التي تحدثت عن "الاستقالة المرتقبة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب مشاكل صحية.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي عما إذا كان بوتين ينوي الاستقالة: "لا، هو بصحة ممتازة".

وأضاف بيسكوف أن تقرير الصحيفة البريطانية "لا يتضمن شيئا يجدر التعليق عليه"، وقال: "هذا محض هراء. الرئيس يتمتع بصحة جيدة".

وكانت "ذا صن" ادعت في وقت سابق أن بوتين مصاب بمرض بارينسون وأنه يعتزم الاستقالة مطلع العام المقبل.