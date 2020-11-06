الكرملين يعلق على تقرير صحيفة بريطانية حول "استقالة بوتين"
وكالات:
نفى الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، مزاعم صحيفة "ذا صن" البريطانية التي تحدثت عن "الاستقالة المرتقبة" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب مشاكل صحية.
وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي عما إذا كان بوتين ينوي الاستقالة: "لا، هو بصحة ممتازة".
وأضاف بيسكوف أن تقرير الصحيفة البريطانية "لا يتضمن شيئا يجدر التعليق عليه"، وقال: "هذا محض هراء. الرئيس يتمتع بصحة جيدة".
وكانت "ذا صن" ادعت في وقت سابق أن بوتين مصاب بمرض بارينسون وأنه يعتزم الاستقالة مطلع العام المقبل.
الخبر التالى:الأمم المتحدة تحذر من مشكلة الجوع في العالم
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
108530
عدد المصابين
-
100006
عدد المتعافين
-
6329
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
48997159
عدد المصابين
-
34955661
عدد المتعافين
-
1238746
عدد الوفيات
إعلان