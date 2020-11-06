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فرنسا: اعتقال رجل معه سكين بجانب مدرسة قرب باريس

01:42 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
فرنسا: اعتقال رجل معه سكين بجانب مدرسة قرب باريس

جيرالد دارمانين

وكالات:

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إنه تم اعتقال رجل مسلح بسكين قرطاسية، قرب مدرسة في مقاطعة سان دوني بالقرب من باريس.

وأضاف الوزير، في تغريدة نشرها على "تويتر" اليوم: "أشيد من جانبي، برباطة جأش وهدوء وحيوية قوات الأمن، التي تدخلت بسرعة كبيرة واعتقلت هذا الرجل الخطير".

وبحسب الوزير، قام الرجل المذكور، بتهديد الآباء الذين جلبوا أطفالهم إلى المدرسة.

في الآونة الأخيرة ، ازداد مستوى التهديد الإرهابي في فرنسا بشكل ملحوظ. في 16 أكتوبر، في كونفلان سان أونورين بالقرب من باريس، قطع متطرف يبلغ من العمر 18 عاما رأس مدرس التاريخ صمويل باتي. وتبين أن سبب الهجوم، هو قيام المدرس بعرض رسوم متحركة للنبي محمد أثناء درس عن حرية التعبير. وقبل عدة أيام، قام مهاجم يحمل سكينا بقتل 3 أشخاص قرب كنيسة في مدينة نيس الفرنسية.

جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي باريس

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