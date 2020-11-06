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إجلاء المئات بعد رفع الإنذار من ثوران بركان في إندونيسيا إلى ثاني أعلى مستوى

01:38 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
إجلاء المئات بعد رفع الإنذار من ثوران بركان في إندونيسيا إلى ثاني أعلى مستوى

أرشيفية

جاكرتا- (د ب أ):

ذكر مسؤول في إندونيسيا أنه جرى إجلاء نحو 500 شخص من منازلهم بالقرب من جبل ميرابي بجزيرة جاوة اليوم الجمعة بعدما رفعت السلطات الإنذار من البراكين إلى ثاني أعلى مستوى.

وأعلن مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية الذي يراقب البراكين، أمس الخميس رفع الإنذار الخاص بجبل ميرابي إلى المستوى الثالث من أربع مستويات، عقب زيادة في الهزات الأرضية منذ الشهر الماضي.

ونوه إلى أن الأشخاص الذين يعيشون على مسافة خمسة كيلومترات من الجبل يمكن أن يتعرضوا للخطر حال ثار البركان.

وقال إيدي سوسانتو، رئيس وكالة الحماية المدنية بمقاطعة ماجيلانج بإقليم جاوة الوسطى: "جرى إجلاء السكان من أربع قرى إلى ملاجئ مؤقتة كإجراء احترازي".

وثار الجبل البركاني الذي يبلغ ارتفاعه 2968 مترا عدة مرات منذ عام 2018 ولكنه لم يسفر عن إصابات.

وكان آخر ثوران دموي له في عام 2010، عندما لقي أكثر من 340 شخصا حتفهم وتشرد أكثر من 60 ألف آخرين.

يشار إلى أن ميرابي هو أكثر جبل بركاني نشاطا بين جبال إندونيسيا البركانية البالغ عددها 127.

جاكرتا إندونيسيا جزيرة جاوة

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