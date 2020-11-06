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بدء العودة التدريجية للتيار الكهربائي في سورية بعد انقطاع عدة ساعات

01:35 م الجمعة 06 نوفمبر 2020
بدء العودة التدريجية للتيار الكهربائي في سورية بعد انقطاع عدة ساعات

أرشيفية

دمشق - ( د ب أ):

بدأ التيار الكهرباء بالعودة بشكل تدريجي في مناطق سيطرة الحكومة السورية بعد انقطاع عام صباح اليوم الجمعة .

واشار مصدر في وزارة الكهرباء السورية بحسب مصادر اعلامية سورية رسمية إلى بدء العودة التدريجية للتيار الكهربائي إلى جميع المحافظات، وجاري العمل على إعادته إلى وضعه الطبيعي خلال الساعات القليلة القادمة، نتيجة عطل في الشبكة .

ولم يوضح المصدر في وزارة الكهرباء سبب العطل الذي اوقف محطات الكهرباء في مناطق سيطرة الحكومة السورية .

وأكتفت مصادر سورية مطلعة بالقول لوكالة الانباء الالمانية(د .ب.أ) أن " عطلا طارئا تعرضت له محطات الكهرباء في سورية أدى إلى توقفها عند الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة ".

وتعتمد محطات الكهرباء في مناطق سيطرة الحكومة السورية على توليد الكهرباء بواسطة الغاز بعد خروج المحطات الكهرومائية العاملة على نهر الفرات والتي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية(قسد) من الخدمة،مما يسبب انقطاع الكهرباء في سورية لما يصل لـ15ساعة يوميا .w

انقطاع الكهرباء سوريا الحكومة السورية

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