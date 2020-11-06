الادعاء العام الألماني: منفذ هجوم فيينا التقى شخصين من ألمانيا

كارلسروه- (د ب أ):

أعلن الادعاء العام الألماني اليوم الجمعة أن اثنين من بين أربعة أفراد تم تفتيش منازلهم صباح اليوم في ألمانيا، التقيا بمنفذ هجوم فيينا قبل أشهر قليلة في العاصمة النمساوية.

وقال متحدث باسم الادعاء العام إن اللقاء حدث في يوليو الماضي، مضيفا أن الشخص الثالث كان على اتصال بالجاني عبر الإنترنت، أما الرابع فكان على تواصل عبر الإنترنت مع الأفراد المتصلين بالجاني.

وأوضح المتحدث أن الأربعة ليس مشتبه في تورطهم في الهجوم، مشيرا إلى أن حملة التفتيش تهدف فقط إلى تحريز أدلة محتملة، مضيفا أنه لا يوجد اعتقالات في هذه الحملة.

يُذكر أن أحد أنصار تنظيم داعش قتل يوم الاثنين الماضي أربعة أشخاص في العاصمة النمساوية فيينا وأصاب أكثر من 20 آخرين، بعضهم بإصابات خطيرة، عبر إطلاق النار عليهم، وذلك قبل أن يُقتل برصاص الشرطة.

ويرجح المحققون أن القاتل البالغ من العمر 20 عاما كان جزءا من شبكة إسلامية متطرفة تمتد إلى خارج النمسا.

وبدأت قوات الأمن الألمانية صباح اليوم الجمعة حملة مداهمات وتفتيش على خلفية الهجوم الذي وقع بالعاصمة النمساوية فيينا في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأعلن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه جرى تفتيش منازل ومبان تجارية لأربعة أشخاص في ولايات ساكسونيا السفلى وهيسن وشليزفيج-هولشتاين.

وبحسب البيانات، جرت حملة التفتيش في مدن أوسنابروك وكاسل ومنطقة بينبرج القريبة من هامبورج. وأصدر قضاة التحقيق في المحكمة الاتحادية قرارات التفتيش أمس الخميس، بعد أن قدمت السلطات القضائية النمساوية معلومات عن هؤلاء الأشخاص للسلطات الألمانية.

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أمس الخميس في فيينا - دون الإدلاء بتفاصيل - إنه إلى جانب اعتقال اثنين في سويسرا، يُجرى اتخاذ إجراءات أخرى في بلد آخر.