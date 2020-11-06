الرئيس الكوري الجنوبي يواصل جهوده لنزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية

سول- (أ ش أ):

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تتخلى أبدا عن جهودها لإنهاء رسمي للحرب الكورية وتحقيق نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وقال مون - في خطابه بمنتدى جيجو للسلام والازدهار الـ15 وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إنه من الضروري تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية من أجل السلام والازدهار في شمال شرق آسيا، مؤكدا ضرورة إنشاء نظام متعدد الأطراف للسلام في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

وجدد الرئيس اقتراحه "بإطلاق مبادرة تعاون لشمال شرق آسيا لمكافحة الأمراض المعدية والصحة العامة التي كان قد أعلن عنها في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي حيث تشارك كوريا الشمالية كعضو إلى جانب الصين واليابان ومنغوليا وكوريا الجنوبية، داعيا الدول المعنية إلى الانضمام إليها.

وأكد أهمية التعاون الدولي لمكافحة تغير المناخ، قائلا إن "كوريا الجنوبية ستنفق أكثر من 73 تريليون وون ما يعادل 60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، لتحقيق هدفها المتمثل في تحقيق محايدة الكربون بحلول عام 2050 لدعم الحرب العالمية ضد تغير المناخ".