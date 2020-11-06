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منظمة الصحة العالمية تدعو البشرية للاستعداد لوباء جديد

11:00 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
منظمة الصحة العالمية تدعو البشرية للاستعداد لوباء جديد

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

تعتقد منظمة الصحة العالمية أن على البشرية الاستعداد لوباء جديد، مشيرة إلى أن هذه المسألة ستكون ضمن جدول الأعمال خلال استكمال المؤتمر السنوي لجمعية الصحة العالمية الـ73، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية الإخبارية.

ولفت بيان للمنظمة إلى أن المجتمع الدولي في حاجة إلى "الاستعداد لوباء جديد الآن".

وقالت: "لقد رأينا خلال العام الماضي أن البلدان التي لديها بنية تحتية صحية قوية تتعلق بالتأهب للطوارئ تمكنت من التحرك بسرعة لاحتواء فيروس (سارس – كوف- 2) والسيطرة عليه".

في القسم الثاني للدورة الثالثة والسبعين للجمعية، التي انعقد القسم الأول منها في جنيف في مايو الماضي، من المقرر تبني قرار "بشأن تعزيز الاستعداد للحالات الصحية العاجلة".

وتدعو مسودة الوثيقة المكونة من سبع صفحات الدول إلى "إعطاء الأولوية على أعلى مستوى سياسي" لتحسين التأهب للطوارئ.

كما تشير إلى الحاجة إلى ضمان "مكافأة مناسبة" للمهنيين الصحيين، وأهمية تدريب العاملين الصحيين و"تعزيز دور العاملين المحليين في المجال الطبي".

وتشدد المنظمة العالمية، على ضرورة ضمان أن تكون "جميع البلدان مجهزة بشكل أفضل لاكتشاف (كوفيد – 19) وغيره من الأمرض المعدية الخطيرة والاستجابة لها".

ومن جهة أخرى، تعتقد منظمة الصحة العالمية أن المجتمع العالمي قادر على هزيمة الوباء من خلال العلم والتضامن.

وقال البيان إن وباء الفيروس التاجي على الرغم من أنه يمثل أزمة عالمية، إلا أن "العديد من الدول والمدن نجحت في تفادي العدوى والسيطرة على انتقالها باستخدام نهج شامل قائم على الوقائع".

وباء جديد منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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