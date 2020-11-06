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جاسيندا أردرن تتولى مهامها لولاية ثانية في نيوزيلندا

09:54 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
جاسيندا أردرن تتولى مهامها لولاية ثانية في نيوزيلندا

رئيسة وزراء نيوزيلندا حلفت اليمين باللغتين االان

ويلنجتون- (أ ف ب):

تولت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن الجمعة مهامها لولاية ثانية بعد ثلاثة أسابيع على فوزها الكبير بالانتخابات.

وحلفت المسؤولة العمالية البالغة 40 عاما وتتمتع بشعبية كبيرة، اليمين باللغتين الانجليزية والماورية في مراسم أقيمت في ويلينجتون.

وقالت "أقول ببساطة إن اوتيراروا نيوزيلندا حاضرة على هذه الطاولة" في إشارة إلى اسم البلاد بلغة الماوري. وقد عرضت تشكيلة حكومتها التي ضمت تمثيلا كبيرا للنساء ولهذه الاتنية.

وأوضحت "يمثلون معا آفاقا مختلفة جدا ومواهب وخبرة هائلة فضلا عن التزام كبير في خدمة البلاد كما يتوقع خلال الأزمات".

وحققت أردرن للحزب العمالي أكبر فوز انتخابي منذ الحرب لعالمية الثانية، بعد أدائها المتين في محاربة وباء كوفيد-19.

وأظهرت النتائج الرسمية التي نشرت الجمعة أن هذه الفوز أكبر مما كان يعتقد أساسا إذ حصلت أردرن على 50 % الأصوات وليس 49 % كما أعلن سابقا مع 65 من مقاعد البرلمان ال120 وليس 64.

ومني الحزب الوطني (اليمين الوسط) تشكيلة المعارضة الرئيسية بخسارة كبيرة مكتفيا ب33 مقعدا فقط ما أدى إلى استقالة نائب رئيس الحزب جيري براونلي الذي قاد الحملة الانتخابية.

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ويلنجتون نيوزيلند جاسيندا أردرن\

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