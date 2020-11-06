العديد من الجمهوريين المنتخبين ينأون بأنفسهم عن مزاعم ترامب

واشنطن - (د ب أ):

نأى عدد من المسؤولين الجمهوريين المنتخبين بأنفسهم عن مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن "التزوير" في الانتخابات الحالية.

وقال آدم كينزينجر، عضو الكونجرس عن ولاية إلينوي: "هذا جنوني"، قائلا إنه ينبغي التعامل مع المخاوف المشروعة بشأن الاحتيال من خلال النظام القانوني، في الوقت الذي انتقد فيه نشر"معلومات مضللة".

وقال لاري هوجان، الحاكم الجمهوري لولاية ماريلاند، "لا يوجد هناك دفاع عن تصريحات الرئيس الليلة والتي تقوض عمليتنا الديمقراطية. أمريكا تقوم بفرز الأصوات، ويجب علينا احترام النتائج كما فعلنا دائما من قبل".

وقال عضو الكونجرس بول ميتشل عن ولاية ميتشجان: "إذا كان لدى أي شخص دليل على ارتكاب مخالفات، فيجب تقديمه وحلها. إن أي شيء بسيط يلحق الضرر بنزاهة انتخاباتنا وخطير على ديمقراطيتنا".

وقال عضو الكونجرس السيناتور بات تومي عن ولاية بنسلفانيا إنه لا يرى أي دليل على وجود تزوير.