حاكم ولاية "ماريلاند" الأمريكية ينتقد تصريحات ترامب الطاعنة في نزاهة الانتخابات

واشنطن - (أ ش أ):

انتقد حاكم ولاية "ماريلاند" الأمريكية لاري هوجن اليوم الجمعة التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب التي زعم فيها وقوع تجاوزات ومخالفات في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد.

وقال هوجن - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "لا يوجد دفاع عن تعليقات الرئيس دونالد ترامب الصادرة الليلة والتي تقوض عمليتنا الديمقراطية".

وتابع الحاكم ذو التوجه الجمهوري - حسبما نقلت قناة (فوكس نيوز) الأمريكية - "أمريكا تحصي الأصوات ويجب أن نحترم النتائج، كما فعلنا دوما سابقا. لا يوجد انتخابات أو شخص أكثر أهمية من الديمقراطية".

وكان الرئيس ترامب زعم وقوع مخالفات ومحاولة لسرقة الانتخابات وحدوث تدخل تاريخي للإعلام والأموال فيها، على حد قوله. وكان ترامب أبدى رفضه لاحتساب الأصوات الواردة بالبريد بعد مضي يوم التصويت الثلاثاء.

يشار إلى أن الأمريكيين قد صوتوا الثلاثاء في انتخابات الرئاسة 2020 والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. وارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 213 صوتا بينما حصل بايدن على 253 حتى الآن وفقا لإحصاءات شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.