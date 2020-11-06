ترامب: الأمر سينتهي في المحكمة العليا.. ولن نسمح بسرقة الانتخابات
كتب - محمود علي:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن ممثلي حملته مُنعوا من التحقق من بطاقات الاقتراع في بعض المناطق، ما يمثل خرقًا لنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الأمر سينتهي في المحكمة العليا الديمقراطية، وأنه لن يسمح بسرقة الانتخابات.
وأضاف ترامب، خلال مؤتمره الصحفي صباح اليوم الجمعة: "لا نريد أي أصوات غير قانونية.. نريدها انتخابات نزيهة وصادقة"، مشددًا على أنه حذر من أن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى كارثة انتخابية.
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