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ترامب: حملة بايدن تسعى لتزوير الانتخابات

02:09 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
ترامب: حملة بايدن تسعى لتزوير الانتخابات

كتب - محمود علي:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن حملة منافسه الديمقراطي جو بايدن، تسعى لتزوير الانتخابات الرئاسية.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمره الانتخابي اليوم الجمعة، أن هناك بطاقات تصويت وصلت بعد يوم الاقتراع، واعتمد مسؤولو الحزب الديمقراطي على التصويت بالبريد للاحتيال على نتيجة الانتخابات، على حد قوله.

واعتبر ترامب أن ما تشهده الانتخابات الحالية لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأمور السئية حدثت بالفعل خلال الانتخابات، مؤكدًا أن حملته رفعت العديد من الدعاوى.​

دونالد ترامب الانتخابات الامريكية جو بايدن

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