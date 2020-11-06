ترامب: لن نسمح للفاسدين بسرقة الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن حملته لن تسمح لـ"الفاسدين" بسرقة الانتخابات، مؤكدًا أنه في طريقه للفوز في أريزونا.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمره الانتخابي صباح اليوم الجمعة: "لدينا دعاوى قضائية كثيرة بسبب أن العملية الانتخابية غير نظيفة، وتحدثت عن التصويت عبر البريد كثيرًا"، مضيفًا أن التصويت عبر البريد "دمر النظام الانتخابي في الولايات المتحدة".

وأكد ترامب أنه فاز في الولايات الرئيسية بفارق كبير، وأنه تقدم بطعن على النتائج، وفاز في دعوى طالب فيها بحضور مراقبين لعملية الفرز، مستنكرًا انقلاب الفارق في ولاية جورجيا لصالح منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن، بعدما كان هو متقدمًا بفارق كبير.​