حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز المئة ألف للمرة الأولى
سان فرانسيسكو - (د ب أ):
سجلت الولايات المتحدة 102830 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد الأربعاء، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز ، ليتجاوز إجمالي الإصابات اليومية في البلاد أكثر من 100 ألف حالة للمرة الأولى.
وجاءت الحصيلة القياسية، التي نُشرت يوم الخميس، فيما تشهد الولايات المتحدة زيادة في عدد الحالات بينما يزعم الرئيس دونالد ترامب أن الدولة على وشك احتواء الفيروس.
ويشعر خبراء الصحة العامة بالقلق مع اقتراب فصل الشتاء مما سيساعد الفيروس على الانتشار بسرعة أكبر ، الأمر الذي يتطلب تجديد إجراءات الإغلاق.
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