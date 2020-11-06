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بايدن: سيعلن فوزي بالانتخابات بعد انتهاء فرز كل الأصوات

12:10 ص الجمعة 06 نوفمبر 2020
بايدن: سيعلن فوزي بالانتخابات بعد انتهاء فرز كل الأصوات

جو بايدن

واشنطن - (د ب ا):

قال جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية إنه" لا شك" أنه سوف يعلن نفسه فائزا فى الانتخابات بمجرد انتهاء فرز كل الأصوات.

وأضاف بايدن"ليس لدينا شك، عندما تنتهى عملية فرز الأصوات، سوف يتم إعلاني أنا والسيناتور هاريس فائزين" مشيرا إلى السيناتور كامالا هاريس مرشحته لمنصب نائب الرئيس فى الانتخابات.

وأوضح بايدن" أن الديمقراطية تتسم بالفوضى فى بعض الأحيان، وفى بعض الأحيان يتطلب الأمر قليلا من الصبر أيضا..سوف نعرف قريبا جدا".

جو بايدن الحزب الديمقراطي الانتخابات الأمريكية

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