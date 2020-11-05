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تقارير: وزير الدفاع الأمريكي يعتزم تقديم استقالته

11:36 م الخميس 05 نوفمبر 2020
تقارير: وزير الدفاع الأمريكي يعتزم تقديم استقالته

وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر

وكالات:

نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن مسؤولين في البنتاجون، أن وزير الدفاع مارك إسبر أعد رسالة استقالته من منصبه.

وأوضح المسؤولون أن إسبر أعد رسالته باعتباره أحد وزراء الحكومة الذين كان من المتوقع تنحيتهم بعد الانتخابات، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وكانت مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفادت في سبتمبر المنصرم بأن الرئيس غير راض عن عمل وزير الدفاع مارك إسبر، ويسعى إلى استبداله بوزير شؤون المحاربين القدامى روبيرت ويلكي.

وسبق أن أفادت وكالة "بلومبرج"، بأن ترامب يدرس إمكانية إعفاء إسبر من منصب وزير الدفاع حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، وأن إسبر أبلغ المقربين منه بنيته الاستقالة أيا كانت نتائج السباق الرئاسي.

وفي يونيو ذكرت "أن بي سي" أن ترامب نظر في احتمال إقالة إسبر بشكل فوري بسبب خلافات كبيرة بينهما حول الاحتجاجات التي فجرها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.

مارك إسبر البنتاجون وزير الدفاع الأمريكي

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