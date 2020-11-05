اليونان تفرض اغلاقا عاما لمدة 3 أسابيع لاحتواء كورونا

أثينا - (د ب ا):

أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الخميس في خطاب تليفزيوني أنه سوف يتم فرض الإغلاق العام في البلاد لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من السبت المقبل، وذلك بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا وتزايد أعداد المرضى في قسم الرعاية المركزة.

وخلال فترة الاغلاق، سوف تغلق معظم المحال، ولن يسمح للمواطنين بالتحرك بين المناطق الادارية.

كما سوف يتعين على أي مواطن في حاجة لمغادرة المنزل للتسوق أو زيارة طبيب أو أداء نشاط ضروري أن يطلب الحصول على تصريح من السلطات المحلية من خلال رسالة نصية.

وسوف تبقى دور الحضانة والمدارس الابتدائية مفتوحة، في حين سوف تتحول مدارس المراحل الأخرى للتعليم عن بعد.

كما سوف تواجه رحلات الطيران الدولية قواعد أكثر صرامة.

قالت الحكومة في وقت لاحق اليوم الخميس إنه سيظل يتم السماح للطائرات بالهبوط في اليونان، لكن سيتعين على الركاب تقديم نتيجة سلبية لاختبار خضعوا له حديثا للكشف عن فيروس كورونا قبل دخولهم البلاد.

وسيتم تطبيق هذه القواعد الخاصة بركاب الطيران اعتبارا من الاثنين المقبل.

وستستمر مطارات اليونان في العمل. وحتى الآن لم يتم إغلاق سوى مطار سالونيك أمم حركة طيران الركاب جراء معدل الإصابات المرتفع في تلك المنطقة .

ويتعين ألا يكون قد مر أكثر من 48 ساعة على نتيجة اختبار للكشف عن فيروس كورونا خضع له ركاب رحلات الطيران.

ويتم تطبيق قواعد مشابهة على الأشخاص القادمين إلى اليونان عبر حدودها البرية، وإن كان الإطار الزمني للاختبارات ممتدا حتى 72 ساعة.

وقال ميتسوتاكيس " نحن اخترنا مجددا اتخاذ هذه الإجراءات في وقت أبكر بدلا من لاحقا" في إشارة إلى الاغلاق الأول الذي فرضته اليونان في فصل الربيع وتمكنت من خلاله احتواء الفيروس.

وأضاف أن الهدف هو تخفيف الضغط على النظام الصحي.

ويبلغ إجمالي حالات الاصابات في اليونان، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 11 مليون نسمة، 47 ألف حالة، وتبلغ حالات الوفاة بالفيروس 673 حالة.