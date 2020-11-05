بايدن يقلص الفارق مع ترامب في جورجيا بعد فرز 99% من الأصوات

وكالات:

أظهرت عمليات رصد النتائج الأولية تمكن المرشح الديمقراطي جو بايدن من تقليص الفارق بشدة مع الرئيس دونالد ترامب في ولاية جورجيا الحاسمة، حيث يتقدم ترامب بأقل بأقل من 0.03 في المئة من إجمالي الأصوات، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وحصل ترامب حتى الآن على 49.5 أي 2,436,420 صوتا من إجمالي أصوات جورجيا، بعد فرز 99 في المئة، بينما حصل بايدن على 49.3 في المئة أي 2,423,595 صوتا.

ويعني ذلك أن الفارق أصبح أقل من 13 ألف صوت، في الولاية التي إذا تمكن بايدن من قلب نتائجها لصالحه، يفوز فعليا بالانتخابات، حيث تحوز على 16 أصوات بالمجمع الانتخابي، بينما يحتاج المرشح الديمقراطي 6 أصوات فقط لإكمال 270 صوتا اللازمة للفوز بالبيت الأبيض.

أصوات الغائبين

وقال سكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبيرغر إن هناك 47 ألف صوت متبق للفرز قبل الإعلان عن انتهاء عملية فرز الأصوات بالكامل. وأوضح أن هذه الأصوات كلها للغائبين.

ووفقا لصحفي البيانات في مجلة إيكونمست، جي إيليوت موريس، فإن بايدن يحتاج 64 في المئة من الأصوات المتبقية من أجل الفوز بالولاية.

وبحسب موريس، فإن بايدن يسير بمعدل 74 في المئة في حصد أصوات الغائبين الجديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مما يرجح فرص قلب النتائج لصالحه.

ومع احتدام السباق الرئاسي بين دونالد ترامب وجو بايدن، زادت الضغوطات على الولايات المتأرجحة لفرز الأصوات وكشف الفائز في الولاية، ومن بين أبرز هذه الولايات ولاية جورجيا جنوب شرقي البلاد.