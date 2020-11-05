وزير الداخلية الفرنسي يبحث في الجزائر يومي السبت والأحد سبل مكافحة الإرهاب

الجزائر - (د ب أ):

يصل وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إلى الجزائر في زيارة عمل يومي السبت والأحد المقبلين، لدراسة التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بين البلدين.

وقالت الداخلية الجزائرية في بيان لها اليوم الخميس، إن الوزير كمال بلجود، سيستقبل نظير الفرنسي دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر يومي 7 و8 نوفمبر الجاري.

وأوضح ذات المصدر أن الزيارة ستشكل "مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص التعاون بين قطاعي الداخلية للبلدين، وكذا بحث تعزيز التنسيق في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك".

كان دارمانان، أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيزور الجزائر وتونس، ليبحث مع مسؤوليهما التعاون الأمني، وخاصة مسألة ترحيل المتطرفين من فرنسا الذين تنحدر أصولهم من هذين البلدين.