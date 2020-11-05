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مسؤول انتخابات بجورجيا الأمريكية: ليس هناك تزوير في فرز الأصوات

08:14 م الخميس 05 نوفمبر 2020
مسؤول انتخابات بجورجيا الأمريكية: ليس هناك تزوير في فرز الأصوات

التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):

قال مسؤول انتخابي في ولاية جورجيا الأمريكية، وهي واحدة من الولايات المتأرجحة الحاسمة، حيث لا تزال عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية مستمرة، إن مسؤولي الانتخابات بالمقاطعة يعملون بجد تحت ضغوط هائلة.

وقال جابريل سترلينج، المدير التنفيذي لنظام التصويت بالولاية في مؤتمر صحفي إن "هؤلاء الناس ليسوا متورطين في تزوير إرادة الناخب، هؤلاء الناس ليسوا متورطين في قمع الناخب".

وقال إن "الدقة مهمة للغاية ورئيسية لكل عملياتنا".

وأشار سترلينج إلى أن هناك نحو 60 ألف صوت لا يزال يتم فرزها بالولاية، حيث يحتفظ الرئيس دونالد ترامب بالصدارة بفارق ضئيل على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ورفعت حملة ترامب دعوى قضائية في جورجيا، وهي واحدة من العديد من القضايا التي رفعتها بشأن عملية فرز الأصوات.

الانتخابات الأمريكية الولايات المتحدة ترامب جو بايدن

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