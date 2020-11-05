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ترامب: حققنا فوزا تشريعيا كبيرا في ولاية بنسلفانيا

08:13 م الخميس 05 نوفمبر 2020
ترامب: حققنا فوزا تشريعيا كبيرا في ولاية بنسلفانيا

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيقه فوزا تشريعيا كبيرا في ولاية بنسلفانيا.

وكتب الرئيس الجمهوري ترامب، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) "حققنا نصرا شرعيا في بنسلفانيا"، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس.

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