ترامب: حققنا فوزا تشريعيا كبيرا في ولاية بنسلفانيا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيقه فوزا تشريعيا كبيرا في ولاية بنسلفانيا.

وكتب الرئيس الجمهوري ترامب، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) "حققنا نصرا شرعيا في بنسلفانيا"، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس.