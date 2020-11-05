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حملة بايدن تعرب عن ثقتها بالفوز وتقول دعاوى ترامب "غير مجدية"

08:10 م الخميس 05 نوفمبر 2020
حملة بايدن تعرب عن ثقتها بالفوز وتقول دعاوى ترامب "غير مجدية"

المرشحان الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترام

واشنطن - (د ب أ):

عبرت مديرة حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن عن ثقتها في أن مرشحها سوف يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية ووصفت الدعاوى التي يتم رفعها من جانب الرئيس دونالد ترامب بأنها "غير مجدية".

وقالت جين أومالي ديلون إن "دونالد ترامب يواصل اتباع استراتيجية فاشلة بهدف منع فرز أصوات المواطنين".

وأضافت أن "جو بايدن سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة" متوقعة فوزا في عدد من الولايات المتأرجحة حيث يتم فرز الأصوات هناك.

وعبرت عن أملها في صدور نتيجة في وقت لاحق اليوم الخميس، لكنها قالت إن الأمر قد يستغرق فترة أطول، وحثت المواطنين قائلة: "تحلوا بالهدوء".

جو بايدن ترامب الانتخابات الأمريكية

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