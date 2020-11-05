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"سي إن إن": بايدن يستحوذ حتى الآن على 49.5% من أصوات نيفادا

08:06 م الخميس 05 نوفمبر 2020
"سي إن إن": بايدن يستحوذ حتى الآن على 49.5% من أصوات نيفادا

جو بايدن

واشنطن -(أ ش أ):

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، الخميس، إن تقدم المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسية الأمريكية "جو بايدن" داخل ولاية "نيفادا" ارتفع من 7647 إلى أكثر من 11000 ليستحوذ حتى الآن على 49.5% من الأصوات، بينما ذهبت حتى اللحظة 48.5% منها للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

ويمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمي بـ "المجمع الانتخابي".

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