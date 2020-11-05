الانتخابات الأمريكية: منجمون يتوقعون الفوز لترامب

واشنطن- (بي بي سي):

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند بردود الفعل بعد أن شارك رجل أعمال بارز توقعًا فلكيًا بأن دونالد ترامب سيتغلب على جو بايدن ويفوز في الانتخابات.

وقام أناند ماهيندرا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماهيندرا المتعددة الجنسيات، بالتغريد بصورة تحمل تنبوء أحد الفلكيين بأنها ستكون معركة انتخابية تتقارب فيها أصوات ترامب و بايدن لكن ترامب سيقوز.

وحازت التغريدة على ما يقرب من 7000 إعجاب كما تم إعادتها مئات المرات من جانب مستخدمين اخرين .

ويعتمد هذا التنبؤ بحسب الفلكي على الموقع الحالي للشمس وبرج ترامب.

ولم يكشف ماهيندرا من هو الفليكي المذكور، لكنه توقع ارتفاعًا في شعبيته إذا تبين أن التوقعات صحيحة.

ورد مستخدمو تويتر الآخرون من خلال مشاركة تنبؤات منجمين آخرين قالوا أيضًا إنهم يعتقدون أن ترامب سيفوز.

تحظى استشارة المنجمين عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات مهمة بشعبية كبيرة في الهند ، حتى بين السياسيين البارزين ، بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي