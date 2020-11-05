أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

الانتخابات الأمريكية: منجمون يتوقعون الفوز لترامب

07:40 م الخميس 05 نوفمبر 2020
الانتخابات الأمريكية: منجمون يتوقعون الفوز لترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن- (بي بي سي):

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند بردود الفعل بعد أن شارك رجل أعمال بارز توقعًا فلكيًا بأن دونالد ترامب سيتغلب على جو بايدن ويفوز في الانتخابات.

وقام أناند ماهيندرا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماهيندرا المتعددة الجنسيات، بالتغريد بصورة تحمل تنبوء أحد الفلكيين بأنها ستكون معركة انتخابية تتقارب فيها أصوات ترامب و بايدن لكن ترامب سيقوز.

وحازت التغريدة على ما يقرب من 7000 إعجاب كما تم إعادتها مئات المرات من جانب مستخدمين اخرين .

ويعتمد هذا التنبؤ بحسب الفلكي على الموقع الحالي للشمس وبرج ترامب.

ولم يكشف ماهيندرا من هو الفليكي المذكور، لكنه توقع ارتفاعًا في شعبيته إذا تبين أن التوقعات صحيحة.

ورد مستخدمو تويتر الآخرون من خلال مشاركة تنبؤات منجمين آخرين قالوا أيضًا إنهم يعتقدون أن ترامب سيفوز.

تحظى استشارة المنجمين عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات مهمة بشعبية كبيرة في الهند ، حتى بين السياسيين البارزين ، بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي

هذا المحتوى من

BBC
ترامب جو بايدن منجمون الانتخابات الأمريكية

الخبر التالى:

"سي إن إن": بايدن يستحوذ حتى الآن على 49.5% من أصوات نيفادا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:6 نقاط تفصل بايدن عن البيت الأبيض.. هل تمنحه نيفادا الفوز؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا