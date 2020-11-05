اعتقال شخصين للاشتباه في تخطيطهما لهجوم إرهابي في بلجيكا

بروكسل - (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، بأن المحققين البلجيكيين منعوا ما يبدو أنه هجوم إرهابي مخطط له على قوات الشرطة.

وذكرت قناة "آر تي بي أف" البلجيكية نقلا عن مصادر مجهولة أنه تم القبض على قاصرين قيل إنهما خططا لهجوم بسكين على ضباط شرطة تم القبض عليهما مطلع الأسبوع في مدينة "يوبن" بالقرب من الحدود الألمانية.

وكان الشابان قد أعلنا ولاءهما لميليشيات تنظيم داعش الإرهابية في مقطع فيديو نشر على الإنترنت.

وذكرت التقارير أنه لا توجد علاقة بين هذه الواقعة والهجوم الإرهابي الأخير في فيينا.