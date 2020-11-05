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اعتقال شخصين للاشتباه في تخطيطهما لهجوم إرهابي في بلجيكا

07:06 م الخميس 05 نوفمبر 2020
اعتقال شخصين للاشتباه في تخطيطهما لهجوم إرهابي في بلجيكا

الشرطة البلجيكية

بروكسل - (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، بأن المحققين البلجيكيين منعوا ما يبدو أنه هجوم إرهابي مخطط له على قوات الشرطة.

وذكرت قناة "آر تي بي أف" البلجيكية نقلا عن مصادر مجهولة أنه تم القبض على قاصرين قيل إنهما خططا لهجوم بسكين على ضباط شرطة تم القبض عليهما مطلع الأسبوع في مدينة "يوبن" بالقرب من الحدود الألمانية.

وكان الشابان قد أعلنا ولاءهما لميليشيات تنظيم داعش الإرهابية في مقطع فيديو نشر على الإنترنت.

وذكرت التقارير أنه لا توجد علاقة بين هذه الواقعة والهجوم الإرهابي الأخير في فيينا.

الشرطة البلجيكية هجوم إرهابي في بلجيكا بلجيكا

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