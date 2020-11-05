ترامب: أدلة كثيرة على حدوث احتيال.. سنفوز في الانتخابات

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر تويتر، أنه سيتم التحقيق في النتائج الصادرة من الولايات التي أُعلن فيها عن فوز جو بايدن، وزعم حدوث احتيال وتلاعب في النتائج هناك.

وقال ترامب: "سأتحدى النتائج في جميع الولايات التي اعلنت لبايدن،لدينا دلائل على الاحتيال فيها،سأفوز بالانتخابات".

وتابع: "الكثير من الأدلة، فقط تحققوا من وسائل الإعلام. سنفوز، أمريكا أولاً".

كما أعلن ترامب، في تغريدة أخرى، عن تحقيقه فوزا تشريعيا كبيرا في ولاية بنسلفانيا.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حققنا نصرا شرعيا في بنسلفانيا".

ونقلت روسيا اليوم عن خبراء، أن الرئيس الأمريكي كان يقصد "حصول حزبه على ترخيص لإرسال مراقبيه إلى مراكز الاقتراع للإشراف على عملية فرز الأصوات هناك".

في المقابل، قالت جنيفر أومالي مديرة حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن فوز موكلها بالانتخابات الرئاسية بات وشيكا.

ووصفت أومالي طريقة تعامل ترامب مع نتيجة الانتخابات باليائسة.

ولفتت إلى أن الحملة تتوقع الفوز في نيفادا وأن اقتناص أي ولاية أخرى يضمن لهم النصر، مؤكدة أنه بايدن حصل حتى الآن على 254 من أصوات المجمع الانتخابي.