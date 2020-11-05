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ترامب: حققنا فوزًا تشريعيًا في بنسلفانيا

06:35 م الخميس 05 نوفمبر 2020
ترامب: حققنا فوزًا تشريعيًا في بنسلفانيا

دونالد ترامب

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن تحقيقه فوزا تشريعيا كبيرا في ولاية بنسلفانيا.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حققنا نصرا تشريعيا في بنسلفانيا".

ونقلت روسيا اليوم عن خبراء، أن الرئيس الأمريكي كان يقصد "حصول حزبه على ترخيص لإرسال مراقبيه إلى مراكز الاقتراع للإشراف على عملية فرز الأصوات هناك".

في المقابل، قالت جنيفر أومالي مديرة حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن فوز موكلها بالانتخابات الرئاسية بات وشيكا. ووصفت أومالي طريقة تعامل ترامب مع نتيجة الانتخابات باليائسة.

ولفتت إلى أن الحملة تتوقع الفوز في نيفادا وأن اقتناص أي ولاية أخرى يضمن لهم النصر، مؤكدة أن بايدن حصل حتى الآن على 254 من أصوات المجمع الانتخابي.

دونالد ترامب ترامب ولاية بنسلفانيا الانتخابات الأمريكية

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