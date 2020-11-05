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رويترز: قصف عنيف في "تيجراي" الإثيوبي.. وإصابة 20 جنديًا

03:43 م الخميس 05 نوفمبر 2020
رويترز: قصف عنيف في "تيجراي" الإثيوبي.. وإصابة 20 جنديًا

انتشار جنود في إقليم تيجراي بإثيوبيا

كتبت- رنا أسامة:

نقلت "رويترز" عن مصدر إغاثي في إقليم تيجراي المُعارض، قوله إن ما يقرب من 20 جنديًا أُصيبوا جراء قصف "عنيف" استهدف مركزًا طبيًا بالإقليم الواقع شمال إثيوبيا، في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وقال المصدر، الذي لم تُسمه رويترز، إن بعض المُصابين حالتهم خطيرة. ولم يكشف إلى أي طرف في الصراع ينتمي هؤلاء الجنود.

يأتي ذلك بعد نحو 24 ساعة من عمليات عسكرية أطلقتها حكومة أديس أبابا في تيجراي، ردًا على "هجوم على قاعدة تابعة للجيش الاتحادي". واتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، "جبهة تحرير شعب تيجراي"، بالوقوف ورائه.

وقال آبي، في بيان، أن "القوات غير الموالية" انقلبت على الجيش الإثيوبي في ميكيلي، عاصمة تيجراي، ودانشا، بلدة تقع في غرب المنطقة، مشيرًا إلى أن الهجوم أفضى إلى سقوط "عدة قتلى وجرحى وأضرار مادية"- دون إعلان حصيلة أو تحديد حجم الأضرار.

وأُعلنت حالة الطوارئ في تيجراي لمدة 6 أشهر.

ويضم تيجراي جزءا كبيرًا من الأفراد والمعدات العسكرية للدولة الفيدرالية، وهو إرث الحرب التي وقعت بين عاميّ 1998 إلى 2000 بين إثيوبيا وإريتريا الواقعة على حدود الإقليم.

اثيوبيا إقليم تيجراي ابي احمد

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