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تونس: ضبط 10 أشخاص أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا

03:39 م الخميس 05 نوفمبر 2020
تونس: ضبط 10 أشخاص أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا

وزارة الداخلية التونسية

تونس - أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، أن قوات خفر السواحل تمكنت من ضبط 10 مهاجرين غير شرعيين على سواحل مدينة "رفراف" شمال تونس.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن المهاجرين كانوا يعتزمون اجتياز السواحل الإيطالية، مشيرة إلى أن من بينهم ثلاثة أشخاص مطلوبين من قبل الشرطة.

يذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أعلن، نهاية شهر أكتوبر الماضي، أن 1923 مهاجرًا غير شرعي تمكنوا من اجتياز السواحل الإيطالية عبر تونس، خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلين بذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والتي بلغت وقتها 864 مهاجرًا.

هذا المحتوى من

وزارة الداخلية التونسية تونس إيطاليا

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