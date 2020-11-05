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النرويج تحظر مبيعات الكحول ليلا مع زيادة إصابات كورونا

02:37 م الخميس 05 نوفمبر 2020
النرويج تحظر مبيعات الكحول ليلا مع زيادة إصابات كورونا

أرشيفية

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الخميس حظرا على بيع المشروبات الكحولية ليلا، وشددت القيود على التجمعات الخاصة، وذلك للحد من الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء إرنا سولبرج أمام البرلمان: "نحن نسير في الاتجاه الخاطئ".

واعتبارا من غد الجمعة، سيتم حظر بيع المشروبات الكحولية اعتبارا من منتصف الليل (2300 بتوقيت جرينتش) ولن يُسمح للمطاعم والحانات بإدخال ضيوف جدد بعد الساعة العاشرة مساء.

وتم خفض الحد الأقصى الحالي البالغ 50 شخصا للتجمعات الخاصة إلى 20 شخصا ، بدءا من يوم الاثنين.

كما تم حث السكان على الحد من لقاءاتهم الاجتماعية وعلى البقاء في المنزل قدر الإمكان، بما في ذلك تجنب السفر المحلي غير الضروري.

وسوف يتعين على غير المقيمين الذين يصلون من البلدان ذات معدلات الإصابة المرتفعة تقديم نتيجة سلبية لفحوص تم إجراؤها قبل 72 ساعة على الأقل من الدخول، ثم يتعين عليهم الخضوع للعزل الذاتي في فنادق الحجر الصحي المخصصة لمدة 10 أيام ليتم فحصهم مرة أخرى.

وسجلت النرويج، التي يبلغ عدد سكانها 3ر5 مليون نسمة ، نحو 22 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و282 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

ستوكهولم مبيعات الكحول فيروس كورونا الحكومة النرويجية

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