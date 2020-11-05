الإعلام الحكومي الروسي ينحاز لترامب: الانتخابات الأمريكية "فوضى"

واشنطن- (بي بي سي):

بعيدا عن الانقسام الذي تشهده الولايات المتحدة في خضم المعركة الانتخابية، حرصت قناة 24 الروسية الرسمية على التركيز على حالة الفوضى التي تعيشها الولايات المتحدة، و التحديات التي تواجهها الديمقراطية الأمريكية، وعلى أن الولايات المتحدة في ظل هذه الأوضاع لايمكنها إعطاء الدورس للآخرين حول ما هو الصواب و ما هو الخطأ.

منذ الصباح ،انكبت قناة روسيا 24 التلفزيونية المملوكة للدولة على بث مقاطع فيديو مطولة بدون تعليق لأشخاص يصرخون ويقاتلون في الشارع.، ووصف مايحدث في الانتخابات بأنه ضرب من "الجنون" وتحدثت قناة "أن تي في NTV" ، وهي إحدى محطات التلفزيون الروسية الأكثر مشاهدة ، عن "توقعات بحدوث اضطرابات"و لم يخف التلفزيون الموالي للكرملين خياراته المفضلة والتي عادةً ما تمنح دونالد ترامب حيزا من التغطية التي تتجنب توجيه انتقادات له ، ويتم تصويره على أنه يحارب وحيدا آلة كبيرة من الإعلام وجماعات الضغط ، وتمت استعارة قصة ديفيد في التوراة الذي هزم وحيدا العملاق الفلسطيني غولياث في معركة واحدة .