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ميناء دمياط يستقبل 8 سفن و19 ألف طن ذرة

01:41 م الخميس 05 نوفمبر 2020
ميناء دمياط يستقبل 8 سفن و19 ألف طن ذرة

هيئة ميناء دمياط

دمياط- محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط سفينتي حاويات، و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت الأرصفة اثنتين حاويات و6 لبضائع، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء 16 سفينة، تزامنًا مع استقرار أحوال الطقس.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له اليوم الخميس، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 1200 طن زيت، و1455 طن يوريا و5058 طن رمل و400 طن أسمنت و251 طن منتجات معدنية طبية.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع شملت 6156 طن قمح و824 طن خشب زان و1800 طن خردة و5558 طن فول و19000 طن ذرة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 120067 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 33073 طنً

هيئة ميناء دمياط حركة السفن حاويات

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