عمدة باريس تعلن فرض قيود جديدة في العاصمة وضواحيها للحد من انتشار كورونا

باريس - أ ش أ

أعلنت عمدة باريس آن هيدالجو فرض قيود جديدة في العاصمة الفرنسية وضواحيها من بينها إغلاق بعض أماكن الوجبات الجاهزة ومحال تناول المشروبات الكحولية ابتداء من الساعة 10 مساء حسب التوقيت المحلي للبلاد للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وذكر راديو (أوروبا 1) اليوم الخميس، أن الحكومة الفرنسية تدرس حاليا منعطفا جديدا للوضع الصحي وهو ما قد يدفعها لفرض حظر التجول في باريس منطقة "إيل دو فرانس" في شمال وسط فرنسا.

وأضاف الراديو أن مديرية الشرطة الفرنسي ستصدر مذكرة خلال النهار لتحديد شروط هذه القيود الجديدة،ومن المقرر أن يعقد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم حول آخر تطورات تفشي فيروس (كورونا) المستجد في فرنسا.

كان إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا قد بلغ 59ر1 مليون حالة تقريبا حتى صباح اليوم، في حين بلغت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 38 ألفا و 728 حالة، فيما تعافى من الفيروس حتى صباح اليوم 126 ألفا و195 شخصا من المصابين.