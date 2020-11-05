أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

عمدة باريس تعلن فرض قيود جديدة في العاصمة وضواحيها للحد من انتشار كورونا

12:35 م الخميس 05 نوفمبر 2020
عمدة باريس تعلن فرض قيود جديدة في العاصمة وضواحيها للحد من انتشار كورونا

باريس - أ ش أ

أعلنت عمدة باريس آن هيدالجو فرض قيود جديدة في العاصمة الفرنسية وضواحيها من بينها إغلاق بعض أماكن الوجبات الجاهزة ومحال تناول المشروبات الكحولية ابتداء من الساعة 10 مساء حسب التوقيت المحلي للبلاد للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وذكر راديو (أوروبا 1) اليوم الخميس، أن الحكومة الفرنسية تدرس حاليا منعطفا جديدا للوضع الصحي وهو ما قد يدفعها لفرض حظر التجول في باريس منطقة "إيل دو فرانس" في شمال وسط فرنسا.

وأضاف الراديو أن مديرية الشرطة الفرنسي ستصدر مذكرة خلال النهار لتحديد شروط هذه القيود الجديدة،ومن المقرر أن يعقد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم حول آخر تطورات تفشي فيروس (كورونا) المستجد في فرنسا.

كان إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا قد بلغ 59ر1 مليون حالة تقريبا حتى صباح اليوم، في حين بلغت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 38 ألفا و 728 حالة، فيما تعافى من الفيروس حتى صباح اليوم 126 ألفا و195 شخصا من المصابين.

هذا المحتوى من

عمدة باريس فيروس كورونا قيود الإغلاق

الخبر التالى:

فوكس نيوز: ولاية نيفادا يؤكدون مواصلة فرز الأصوات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب في مصر تقفز خلال تعاملات اليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا