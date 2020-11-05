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مقتل 3 في هجوم لحزب العمال الكردستاني جنوب شرقي تركيا

12:29 م الخميس 05 نوفمبر 2020
مقتل 3 في هجوم لحزب العمال الكردستاني جنوب شرقي تركيا

أرشيفية

أنقرة - (د ب أ):

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في هجوم نفذه مسلحون من منظمة "حزب العمال الكردستاني" بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية فإن الهجوم استهدف معدات صيانة طرق بالولاية.

ونقلت اليوم الخميس عن بيان صادر عن الولاية أن القتلى الثلاثة من العاملين وأن أحدهم لقي حتفه على الفور بينما لقي الآخران حتفهما بعد نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت الولاية أعلنت أمس أن مسلحين استهدفوا بالصواريخ وبنادق بعيدة المدى معدات صيانة الطرق والعاملين، بين قاعدتين قريبتين من الحدود العراقية في منطقة "ديراجيك".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية إطلاق القوات العسكرية عملية في المنطقة للقبض على المتورطين.

وفي وقت لاحق أعلنت الوزارة تحييد خمسة مسلحين من عناصر المنظمة، عند منطقة حدودية بولاية هكّاري.

منظمة حزب العمال الكردستاني أنقرة تركيا

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