سياسي ألماني: رئاسة ترامب للولايات المتحدة لم تكن مجرد "خطأ"
برلين - (د ب أ):
صرح سياسي بارز بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي بأنه يرى أن رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية ليست مجرد هفوة في التاريخ.
وقال نوربرت روتجن وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" لإذاعة ألمانيا صباح اليوم الخميس: "لا يمكنني قول أن ذلك كان خطأ وأن الأمريكيين لاحظوه وأنهم يصوبونه الآن مجددا ببساطة وبشكل سريع".
وأضاف أنه يسري بالنسبة لملايين من الناخبين (في الولايات المتحدة): "سأنتخب ترامب بغض النظر عمّا هو عليه؛ لأنه يجعل لموضوعي الأولوية"، وذكر روتجن بشكل مباشر أمثلة على ذلك بموضوع الإجهاض والضرائب المخفضة وقوانين الأسلحة.
وأكد السياسي الألماني البارز أن تجاوز الانقسام داخل المجتمع الأميريكي سيكون مهمة محورية بالنسبة لجو بايدن، إذا صار رئيسا للولايات المتحدة.
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