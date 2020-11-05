سي إن إن: حملة ترامب قد ترفع دعاوى قضائية في ولايتين أخريين

وكالات:

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر إن حملة الرئيس الأمريكي الحالي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب قد ترفع دعاوى قضائية فيما يتعلق بفرز الأصوات في ولايتي أريزونا ونيفادا.

ووفق الشبكة، لا يسعى الجمهوريون إلى مراجعة نتائج التصويت فقط، وإنما لإبطاء عملية فرز الأصوات في هاتين الولايتين أيضًا.

ونقلت السي إن إنعن مصدر آخر، لم تُسمه، إن حملة ترامب ستطالب "طبعا" بإعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا أيضا إذا خسر المرشح الجمهوري فيها. وقالت إن ترامب مؤهل لفعل ذلك إذا كانت الفجوة بينه وبين منافسه أقل من 0,5 بالمائة.

وسبق أن رفعت حملة ترامب دعاوى قضائية تطالب بوقف مؤقت لفرز الأصوات في ولايتي بنسلفانيا وميشيجان وإعادة فرزها في ولاية ويسكونسن، بينما طالبت في دعواها أمام محكمة في جورجيا موظفي اللجان الانتخابية بالالتزام بقانون فرز وتخزين الأصوات التي تصل بالبريد.

ووفق النتائج الأوليّة المُعلنة حتى الآن، حصل بايدن على 264 صوتًا مقابل 214 لترامب. ويحتاج الفائز إلى 270 صوتًا للوصول إلى البيت الأبيض.